СК расследует атаку украинского беспилотника на жилой дом в Красногорске

«В Московской области в результате атаки беспилотника на жилой дом в Красногорске пострадали два человека. Следственный комитет РФ установит детали произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц», — говорится в сообщении.
В результате попадания БПЛА в жилой дом в Красногорске загорелась квартира, пострадали два человека. Из здания были эвакуированы около 100 человек, в том числе 30 детей.
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