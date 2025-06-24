Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК расследует атаку украинского беспилотника на жилой дом в Красногорске

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Следователи СК расследуют атаку украинского БПЛА на жилой дом в Красногорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В Московской области в результате атаки беспилотника на жилой дом в Красногорске пострадали два человека. Следственный комитет РФ установит детали произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц», — говорится в сообщении.

В результате попадания БПЛА в жилой дом в Красногорске загорелась квартира, пострадали два человека. Из здания были эвакуированы около 100 человек, в том числе 30 детей.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше