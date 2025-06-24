ФСБ задержала в Запорожье троих россиян, планировавших подрыв в Бердянске

Сотрудники ФСБ России задержали трех граждан РФ в Запорожской области по подозрению в подготовке диверсии на объекте газораспределительной сети. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержание произошло в момент попытки совершения преступления в Бердянске.
При обысках на месте происшествия и по месту жительства подозреваемых были обнаружены самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и незаконном обороте взрывчатых веществ.
В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки российских граждан. Злоумышленники, пользуясь доверчивостью людей, склоняют их к совершению особо тяжких преступлений, за которые предусмотрены длительные сроки заключения, добавили в ведомстве.
Прежде сотрудники ФСБ задержали российского гражданина, который по указанию украинских спецслужб планировал совершить теракт в аэропорту Сухума.