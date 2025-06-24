ФСБ задержала в Запорожье троих россиян, планировавших подрыв в Бердянске

При обысках на месте происшествия и по месту жительства подозреваемых были обнаружены самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и незаконном обороте взрывчатых веществ.