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ФСБ задержала в Запорожье троих россиян, планировавших подрыв в Бердянске

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в покушении на диверсию троих россиян.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ России задержали трех граждан РФ в Запорожской области по подозрению в подготовке диверсии на объекте газораспределительной сети. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержание произошло в момент попытки совершения преступления в Бердянске.

При обысках на месте происшествия и по месту жительства подозреваемых были обнаружены самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и незаконном обороте взрывчатых веществ.

В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки российских граждан. Злоумышленники, пользуясь доверчивостью людей, склоняют их к совершению особо тяжких преступлений, за которые предусмотрены длительные сроки заключения, добавили в ведомстве.

Прежде сотрудники ФСБ задержали российского гражданина, который по указанию украинских спецслужб планировал совершить теракт в аэропорту Сухума.