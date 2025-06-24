В Самаре 41-летний водитель Suzuki сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

В Самаре случилась авария с участием иномарки и несовершеннолетнего. Об этом стало известно от регионального ГУ МВД.
Выяснилось, что 41-летний мужчина на Suzuki ехал по улице Дыбенко и по пути влетел в 10-летнего ребенка, который направлялся на велосипеде по этой же дороге.
К счастью, мальчик серьезно не пострадал, ему назначили амбулаторное лечение.
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