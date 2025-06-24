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В Красноярске полицейские изъяли почти 4 тысячи бутылок нелегального алкоголя

Красноярске сотрудники полиции провели операцию, в ходе которой было изъято 3 880 бутылок контрафактного спиртного различного объема.

Красноярске сотрудники полиции провели операцию, в ходе которой было изъято 3 880 бутылок контрафактного спиртного различного объема.

Нелегальная продукция находилась на одной из баз на улице Шахтеров в Центральном районе города, сообщила пресс-служба краевого главка.

Правоохранители установили, что 58-летний местный житель приобрел алкоголь с целью дальнейшей перепродажи. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее рассказывали, что в Красноярске изъяли опасное мясо и рыбу.