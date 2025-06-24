В Самаре из-за пожара в подвале жилого дома эвакуировались 32 человека

Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 32 человека, в том числе семеро детей. Никто из них не пострадал. На месте происшествия работали 67 специалистов и 21 единица техники. Они ликвидировали возгорание в 02:32. Причина пожара пока неизвестна.