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В Самаре из-за пожара в подвале жилого дома эвакуировались 32 человека

Пожарные работали в Костромском переулке, где ночью загорелась проводка в подвале жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, 24 июня 2025 года, в Промышленном районе Самары произошел пожар. Огонь вспыхнул в доме № 13 в Костромском переулке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«Вызов ну пульт дежурного поступил в 01:56. Прибывшие на место подразделения установили, что из подвала идет густой черный дым. Там загорелась электропроводка. Площадь пожара составила 2 квадратных метра», — рассказали в оперативном ведомстве.

Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 32 человека, в том числе семеро детей. Никто из них не пострадал. На месте происшествия работали 67 специалистов и 21 единица техники. Они ликвидировали возгорание в 02:32. Причина пожара пока неизвестна.