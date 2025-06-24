В Петербурге ребенок получил сильные ожоги лица и груди

В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте маленькая девочка вылила на себя кастрюлю с кипятком, после чего получила термические ожоги и лица и груди. Ребенок госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба городского Следкома.
Инцидент произошел 23 июня. По предварительной версии, ситуация возникла из-за невнимательности родителей. Ребенку всего год, сейчас его спасают медики.
Следователи организовали доследственную проверку. Они хотят выяснить, при каких обстоятельствах это получилось. Виновным может ждать ответственность.