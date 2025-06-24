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В Петербурге ребенок получил сильные ожоги лица и груди

Девочке оказывают помощь в медицинской организации.

В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте маленькая девочка вылила на себя кастрюлю с кипятком, после чего получила термические ожоги и лица и груди. Ребенок госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба городского Следкома.

Инцидент произошел 23 июня. По предварительной версии, ситуация возникла из-за невнимательности родителей. Ребенку всего год, сейчас его спасают медики.

Следователи организовали доследственную проверку. Они хотят выяснить, при каких обстоятельствах это получилось. Виновным может ждать ответственность.