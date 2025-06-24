Опекунша убитого Далера Бобиева из Екатеринбурга выступила с последним словом

Подсудимая указала на то, что всё обвинение строится на показаниях трех свидетелей. На предметах, которые, по версии следствия, использовались для истязаний Далера, не было обнаружено ДНК опекунши и самого мальчика, как утверждает Наумова. Отдельно подсудимая обратилась к отцу Далера, указав на то, что он не принимал участия в судьбе ребенка.