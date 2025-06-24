Опекунша убитого Далера Бобиева из Екатеринбурга выступила с последним словом

Подсудимая указала на то, что всё обвинение строится на показаниях трех свидетелей. На предметах, которые, по версии следствия, использовались для истязаний Далера, не было обнаружено ДНК опекунши и самого мальчика, как утверждает Наумова. Отдельно подсудимая обратилась к отцу Далера, указав на то, что он не принимал участия в судьбе ребенка.
"У него есть еще один сын, о нем он не печется. Он неоднократно просил меня не подавать на алименты, чтобы быстрее освободиться из колонии.
Ребенка я не убивала. Не считаю, что я им что-то должна. Из экспертиз неясна причина смерти Далера. Может, если бы я вызвала тогда скорую, он бы остался жив. Это моя самая большая вина", — цитирует Наумову КП-Екатеринбург.
Как писал ЕАН, прокурор Свердловской области Борис Крылов запросил 25 лет лишения свободы для опекунши убитого Далера Бабиева Вероники Наумовой. По его словам, отбывать наказание Наумова должна в колонии общего режима. Также она должна выплатить штраф на сумму 100 тыс. рублей. Кроме того, прокурор области попросил суд по совокупности преступлений назначить Даниилу Егольникову, которого Наумова вовлекла в совершение преступлений, наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
По версии следствия, 2 декабря 2022 года Наумова жестоко избила мальчика обувной ложкой, связала его скотчем и утопила в холодной ванне, после чего спрятала тело в гараже на соседней улице. Забрала документы из детского сада она лишь 30 декабря.
Также установлено, что в августе 2022 года врачи заметили у Далера ссадины и ожоги, но информация об этом не была передана заведующей. Опекунша, подтверждая медицинскими справками, убеждала сотрудников сада, что у мальчика ветрянка, простуда или будто он с ней на работе.
Следователи подозревают, что Наумова действовала из национальной ненависти к ребенку. К издевательствам она привлекала и своего племянника Даниила Егольникова, который якобы выполнял ее распоряжения, причиняя Далеру физические и психические страдания.
Муж Наумовой, Александр Наумов, получил пять лет лишения свободы за истязание мальчика, а экс-сотрудница опеки Евгения Вознесенская была оштрафована на 200 тыс. рублей за подлог — она составила фальшивый акт, не посетив семью и отметив «успехи» Далера.
Наумова своей вины не признает, утверждая, что смерть мальчика произошла по вине «другого человека», личность которого она отказывается назвать. В отношении нее возбуждено дело по 62 эпизодам.