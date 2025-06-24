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Автобусы спасли чудом. В Казани на стоянке автопредприятия вспыхнул пожар

ПАТП-2 — крупнейшее автобусное предприятие Казани.

Источник: Аргументы и факты

Пожар в автобусном боксе ПАТП-2 в Казани едва не парализовал работу половины городских маршрутов. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС и работников автопредприятия удалось избежать более масштабной катастрофы.

Подробности — в материале «АиФ-Казань».

Огонь среди ночи.

Пожар произошёл накануне на территории пассажирского автотранспортного предприятия № 2 на улице Крылова. В отдельно стоящем боксе находились 60 автобусов. К моменту прибытия пожарных пламя охватило часть здания. Площадь возгорания составила 60 кв. метров.

Пожарные расчёты прибыли оперативно — за полчаса открытое горение было ликвидировано. К этому моменту работники ПАТП-2 уже смогли эвакуировать 55 машин. Однако спасти удалось не всё — пять автобусов выгорели полностью.

«Сотрудники действовали слаженно, быстро эвакуировали технику. Это позволило избежать серьёзного ущерба и транспортного коллапса», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Что стало причиной?

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности узлов и систем одного из транспортных средств. Окончательную причину установят дознаватели Госпожнадзора.

Как пояснили в самом автотранспортном предприятии, несмотря на инцидент, все маршруты обслуживаются в штатном режиме. Резервный парк техники позволил восполнить потери, и в графике движения городского транспорта сбоев не возникло.

«Предприятие располагает резервным парком, что позволило оперативно компенсировать потери», — прокомментировали в ПАТП-2.

Старый автопарк — новые риски?

ПАТП-2 — крупнейшее автобусное предприятие Казани. На его долю приходится до 80 % автобусных перевозок по городу. В разные годы предприятие получало технику в лизинг. Так, в 2015 году были закуплены 93 автобуса НЕФАЗ, в 2024-м — ещё 40, работающих на природном газе. Однако в автопарке до сих пор остаются машины, чей срок эксплуатации приближается к критическому.

Следственные органы и пожарные дознаватели продолжают работу на месте происшествия. Устанавливается, соблюдались ли требования пожарной безопасности в помещениях бокса и был ли у обслуживающего персонала доступ к исправным огнетушителям и противопожарным системам.

«При столь плотной стоянке автобусов риск быстрого распространения огня всегда высок. Проверке подлежит всё — от состояния проводки до систем раннего обнаружения возгораний», — отметили «АиФ-Казань» в экстренных службах.