Автобусы спасли чудом. В Казани на стоянке автопредприятия вспыхнул пожар

ПАТП-2 — крупнейшее автобусное предприятие Казани. На его долю приходится до 80 % автобусных перевозок по городу. В разные годы предприятие получало технику в лизинг. Так, в 2015 году были закуплены 93 автобуса НЕФАЗ, в 2024-м — ещё 40, работающих на природном газе. Однако в автопарке до сих пор остаются машины, чей срок эксплуатации приближается к критическому.