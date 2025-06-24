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В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 500 гектаров

В тушении принимают участие 344 человека.

Источник: Комсомольская правда

На утро 24 июня в Красноярском крае действуют 17 лесных пожаров на площади почти 533 гектаров. В их тушении принимают участие 344 человека и 14 единиц техники.

По информации регионального Лесопожарного центра, сейчас тайга горит в Нижне-Енисейском, Балахтинском, Даурском, Красноярском, Маганском, Кизирском, Краснотуранском лесничествах.

— Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет, — добавила пресс-служба центра.

За обстановкой в лесах круглосуточно следят 170 видеокамер на вышках сотовой связи.

Жителей просят быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Напомним, что в восточных и северных районах действует особый противопожарный режим.

При обнаружении возгорания в лесу звоните на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.