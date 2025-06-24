В Верховном суде Татарстана вынесли приговор участникам ОПГ «Перваки»

Отметим, что это не первый процесс для «бригады». В 2013 году в Верховном суде РТ присяжные вынесли участникам группировки оправдательный приговор, который позднее был отменен судом. Судебная тяжба вновь возобновилась лишь в 2022 году, однако процесс быстро застопорился, пришлось распустить коллегию присяжных. И вот теперь, спустя годы, дело подошло к решающей стадии.