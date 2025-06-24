Бывший адвокат из Нефтекамска получил два года колонии за аферу на 1,6 млн рублей

Как было установлено в суде, в июле прошлого года адвокат воспользовался сложной ситуацией своей доверительницы, которая обратилась к нему за помощью в связи с проводимой в отношении нее проверкой отделом МВД по борьбе с экономическими преступлениями по факту подделки подписей. Несмотря отказ возбуждения дела против женщины женщины, юрист потребовал у нее 1,6 миллиона рублей, утверждая, что эти деньги пойдут на взятку полицейским для прекращения проверки.