Бывший адвокат из Нефтекамска получил два года колонии за аферу на 1,6 млн рублей

В Башкирии Нефтекамский городской суд вынес приговор 37-летнему бывшему адвокату. Его признали виновным в попытке мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили сотрудники прокуратуры и Следственного комитета республики, а также объединенной пресс-службы судов региона.
Как было установлено в суде, в июле прошлого года адвокат воспользовался сложной ситуацией своей доверительницы, которая обратилась к нему за помощью в связи с проводимой в отношении нее проверкой отделом МВД по борьбе с экономическими преступлениями по факту подделки подписей. Несмотря отказ возбуждения дела против женщины женщины, юрист потребовал у нее 1,6 миллиона рублей, утверждая, что эти деньги пойдут на взятку полицейским для прекращения проверки.
Однако клиентка заподозрила неладное и обратилась в ФСБ. Адвоката задержали с поличным при получении денег. Выяснилось, что у обвиняемого не было каких-либо связей в правоохранительных органах, а деньги он планировал присвоить себе. На его банковские счета наложили арест для возмещения потенциального ущерба.
Мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима, а также ему на три года запретили заниматься адвокатской деятельностью. Приговор пока не вступил в законную силу.
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