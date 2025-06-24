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В Самарской области 22-летний водитель Toyota влетел в 19-летнего парня на ВАЗ

В Сызрани на дороге столкнулись два молодых человека.

В Сызрани на дороге столкнулись два молодых человека. Подробностями поделились в ГУ МВД по области.

Авария произошла на улице Интернациональной. 22-летний молодой человек на Toyota Corolla не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, произошло столкновение.

За рулем ВАЗа оказался 19-летний парень без прав.

Водитель ВАЗа и все пассажиры обоих авто пострадали, но отказались от доставки в медучреждение.

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