В Самарской области 22-летний водитель Toyota влетел в 19-летнего парня на ВАЗ

В Сызрани на дороге столкнулись два молодых человека. Подробностями поделились в ГУ МВД по области.
Авария произошла на улице Интернациональной. 22-летний молодой человек на Toyota Corolla не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, произошло столкновение.
За рулем ВАЗа оказался 19-летний парень без прав.
Водитель ВАЗа и все пассажиры обоих авто пострадали, но отказались от доставки в медучреждение.
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