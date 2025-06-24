Жителей Новосибирска признали виновными в нападении на полицейских

23 июня 2025 года Советский районный суд города Новосибирска огласил приговор по уголовному делу в отношении Капустянчика Степана, Серобян Арсена и Джульетты. Они обвинялись в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.