Жителей Новосибирска признали виновными в нападении на полицейских

Они обвинялись в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Установлено, что обвиняемые препятствовали проведению оперативно-розыскных мероприятий в квартире во время изъятия технических средств. Подсудимые хватали силовиков, удерживали и толкали. Также Капустянчик дополнительно нанёс удары одному из правоохранителей руками, ногами и головой.
Советский районный суд города Новосибирска признал всех троих виновными и назначил Капустянчику Степану 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Арсен Серобян и Джульетта Серобян приговорены к штрафу в размере 50 000 рублей каждому.
23 июня 2025 года Советский районный суд города Новосибирска огласил приговор по уголовному делу в отношении Капустянчика Степана, Серобян Арсена и Джульетты. Они обвинялись в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Установлено, что обвиняемые препятствовали проведению оперативно-розыскных мероприятий в квартире во время изъятия технических средств. Подсудимые хватали силовиков, удерживали и толкали. Также Капустянчик дополнительно нанёс удары одному из правоохранителей руками, ногами и головой.
Советский районный суд города Новосибирска признал всех троих виновными и назначил Капустянчику Степану 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Арсен Серобян и Джульетта Серобян приговорены к штрафу в размере 50 000 рублей каждому.