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В Новосибирской области сошли с рельсов три вагона и тепловоз

Инцидент произошёл на станции Дорогино — движение поездов не пострадало.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Сегодня утром на станции Дорогино в Черепановском районе Новосибирской области во время маневровых работ произошёл сход с рельсов трёх вагонов и тепловоза. Как уточнили в транспортной прокуратуре, авария случилась около 8:00, обошлось без опрокидывания состава и пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На месте работают железнодорожные службы, устранением последствий занимается специализированный состав. Движение поездов на станции не нарушено — пассажирские и грузовые маршруты следуют по графику.

Сейчас Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку. Специалисты выясняют, были ли допущены нарушения при эксплуатации железнодорожной техники и соблюдены ли все правила безопасности.