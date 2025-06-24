В Новосибирской области сошли с рельсов три вагона и тепловоз

Сегодня утром на станции Дорогино в Черепановском районе Новосибирской области во время маневровых работ произошёл сход с рельсов трёх вагонов и тепловоза. Как уточнили в транспортной прокуратуре, авария случилась около 8:00, обошлось без опрокидывания состава и пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На месте работают железнодорожные службы, устранением последствий занимается специализированный состав. Движение поездов на станции не нарушено — пассажирские и грузовые маршруты следуют по графику.
Сейчас Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку. Специалисты выясняют, были ли допущены нарушения при эксплуатации железнодорожной техники и соблюдены ли все правила безопасности.