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После массового отравления учащихся колледжа в Дальнегорске возбуждено уголовное дело

В результате санитарных нарушений пострадали 18 человек.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Приморья завершила проверку обстоятельств массового отравления учащихся колледжа в Дальнегорске, произошедшего в мае текущего года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что 22 мая восемь студентов обратились в медицинские учреждения с жалобами на признаки отравления. Проведённое позднее эпидрасследование установило: в общей сложности 18 человек — 9 несовершеннолетних студентов и 9 сотрудников учреждения — заразились норовирусом.

Причиной заражения стал ряд серьёзных нарушений санитарных правил в пищеблоке колледжа. Специалисты зафиксировали несоблюдение санитарных норм при эксплуатации помещений, неправильное хранение готовых блюд, а также отсутствие базовых средств личной гигиены.

Массовыми отравлениями в учебных заведениях Приморья заинтересовался Бастрыкин.

Председатель СКР поручил доложить ему о результатах проверок.

По данным, собранным прокуратурой и контролирующими органами, в отношении лиц, ответственных за организацию питания, возбуждены административные производства по статьям 6.3, 6.4, 6.6 и 14.43 КоАП РФ. Нарушения впоследствии были устранены.

Кроме того, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — за оказание небезопасных для жизни и здоровья услуг. Прокуратура признала возбуждение обоснованным и следит за ходом расследования.

Также власти обещают не оставить без внимания вопрос компенсаций — как морального вреда несовершеннолетним, так и средств, затраченных на их лечение.

Напомним, ещё одна история с массовым отравлением студентов, но теперь уже во Владивостоке, привлекла внимание прокуратуры. Инцидент произошёл также в мае. Как оказалось, у гостей конференции «Международное предпринимательство и бизнес» (18+) и сотрудников пищеблока в ходе исследования были обнаружены РНК норовируса.