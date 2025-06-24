После массового отравления учащихся колледжа в Дальнегорске возбуждено уголовное дело

Прокуратура Приморья завершила проверку обстоятельств массового отравления учащихся колледжа в Дальнегорске, произошедшего в мае текущего года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что 22 мая восемь студентов обратились в медицинские учреждения с жалобами на признаки отравления. Проведённое позднее эпидрасследование установило: в общей сложности 18 человек — 9 несовершеннолетних студентов и 9 сотрудников учреждения — заразились норовирусом.
Причиной заражения стал ряд серьёзных нарушений санитарных правил в пищеблоке колледжа. Специалисты зафиксировали несоблюдение санитарных норм при эксплуатации помещений, неправильное хранение готовых блюд, а также отсутствие базовых средств личной гигиены.
Массовыми отравлениями в учебных заведениях Приморья заинтересовался Бастрыкин.
Председатель СКР поручил доложить ему о результатах проверок.
По данным, собранным прокуратурой и контролирующими органами, в отношении лиц, ответственных за организацию питания, возбуждены административные производства по статьям 6.3, 6.4, 6.6 и 14.43 КоАП РФ. Нарушения впоследствии были устранены.
Кроме того, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — за оказание небезопасных для жизни и здоровья услуг. Прокуратура признала возбуждение обоснованным и следит за ходом расследования.
Также власти обещают не оставить без внимания вопрос компенсаций — как морального вреда несовершеннолетним, так и средств, затраченных на их лечение.
Напомним, ещё одна история с массовым отравлением студентов, но теперь уже во Владивостоке, привлекла внимание прокуратуры. Инцидент произошёл также в мае. Как оказалось, у гостей конференции «Международное предпринимательство и бизнес» (18+) и сотрудников пищеблока в ходе исследования были обнаружены РНК норовируса.