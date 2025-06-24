После массового отравления учащихся колледжа в Дальнегорске возбуждено уголовное дело

Напомним, ещё одна история с массовым отравлением студентов, но теперь уже во Владивостоке, привлекла внимание прокуратуры. Инцидент произошёл также в мае. Как оказалось, у гостей конференции «Международное предпринимательство и бизнес» (18+) и сотрудников пищеблока в ходе исследования были обнаружены РНК норовируса.