В Иркутской области работник микрокредитной компании украла более 3,6 млн рублей

Боханский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении женщины. Она признана виновной по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Виновную приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она должна вернуть все украденные деньги.