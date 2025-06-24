В Иркутской области работник микрокредитной компании украла более 3,6 млн рублей

В Иркутской области 25-летняя работница микрокредитной организации украла более 3,6 миллиона рублей. На такую сумму специалист закончила 196 договоров, используя данные клиентов без их ведома. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре региона.
— Из похищенных средств более миллиона рублей женщина потратила на личные нужды, а оставшейся частью оплатили долги по займам, чтобы скрыть свои незаконные действия, — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Осужденная признала свою вину. Женщина больше не работает в фирме.
Боханский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении женщины. Она признана виновной по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Виновную приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она должна вернуть все украденные деньги.