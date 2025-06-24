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В Самарской области 60-летний водитель «калины» погиб в ДТП с грузовиком

В Волжском районе самарского региона произошло смертельное ДТП.

В Волжском районе самарского региона произошло смертельное ДТП. О трагедии рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно, вечером 23 июня 60-летний мужчина на «калине» вылетел на встречку и столкнулся с большегрузом Freightliner.

В результате аварии пожилой водитель отечетсвенного авто погиб на месте.

23 июня произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. В Самаре при аварии с самосвалом погиб 39-летний мужчина.

Также вылет на встречку произошел в Чапаевске.

Всего 23 июня 2025 года в губернии случилось 13 аварий, в которых пострадало 17 человек.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!