В Самарской области 60-летний водитель «калины» погиб в ДТП с грузовиком

В Волжском районе самарского региона произошло смертельное ДТП. О трагедии рассказали в региональном ГУ МВД.
Как стало известно, вечером 23 июня 60-летний мужчина на «калине» вылетел на встречку и столкнулся с большегрузом Freightliner.
В результате аварии пожилой водитель отечетсвенного авто погиб на месте.
23 июня произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. В Самаре при аварии с самосвалом погиб 39-летний мужчина.
Также вылет на встречку произошел в Чапаевске.
Всего 23 июня 2025 года в губернии случилось 13 аварий, в которых пострадало 17 человек.
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