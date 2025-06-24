В Хабаровском крае сельчанин напал на участковую, прибывшую на вызов

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело против сельчанина, который напал на женщину-участкового. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Инцидент произошёл 10 июня в селе Лермонтовка Бикинского района. Участковый прибыла на вызов по сообщению о семейном конфликте и столкнулась с агрессивным поведением со стороны 43-летнего мужчины — он открыл дверь, будучи в нетрезвом состоянии, а требования сотрудницы игнорировал. В какой-то момент он схватил её за руки, шею и форменное обмундирование.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия к представителю власти при исполнении служебных обязанностей». Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.