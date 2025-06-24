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13-летний мальчик пострадал в ДТП с участием фургона и фуры в Ростовской области

В Ростовской области ребенок попал в больницу после аварии на трассе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП с участием фургона и фуры пострадал 13-летний мальчик. Авария случилась рано утром 24 июня сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Автомобили столкнулись на трассе М-4 «Дон» под Шахтами. Предварительно, 36-летний водитель фургона «Ивеко Дэйли» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в тягач «Ситрак» с полуприцепом.

— В результате с травмами в больницу попал юный пассажир «Ивеко Дэйли». Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — рассказали в Госавтоинспекции.

Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

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