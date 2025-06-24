В Воронеже мать ответит в суде за покушение на убийство 3-летней дочери

Утром 11 апреля 2025 года женщина оставила дочь одну запертой дома и ушла употреблять спиртное и наркотические вещества. Девочка осталась одна без еды и воды на несколько дней. Вечером 14 апреля она залезла на подоконник, открыла окно и стала звать на помощь прохожих.