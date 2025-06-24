В Воронеже мать ответит в суде за покушение на убийство 3-летней дочери

Молодой матери, бросившей умирать трехлетнюю дочь, предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в понедельник, 23 июня.
Следствием установлено, что 20-летняя женщина жила вместе с дочерью на улице Героев Стратосферы. Она систематически пренебрегала родительскими обязанностями, вела антисоциальный образ жизни, не уделяя должного внимания нуждам и потребностям девочки. Кроме того, мать проявляла недовольство и агрессию к малышке.
Утром 11 апреля 2025 года женщина оставила дочь одну запертой дома и ушла употреблять спиртное и наркотические вещества. Девочка осталась одна без еды и воды на несколько дней. Вечером 14 апреля она залезла на подоконник, открыла окно и стала звать на помощь прохожих.
Расследование уголовного дела (ч. 3 ст. 30, п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) завершено. Его материалы направили в суд.
Сейчас малышка находится в социальном учреждении. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.