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В Челябинске отец и сын пострадали в драке с участием мигрантов

Следственные органы начали проверку инцидента. История стала известна также главе СК России Александру Бастрыкину.

Источник: Вечерний Челябинск

В пресс-службе ведомства сообщили, что в соцсетях появилась информация о драке произошедшей в Челябинске между мигрантами и двумя местными жителями. Известно также о двух пострадавших — отец и сын получили травмы.

В настоящее время сотрудники СУ СК России по Челябинской области проводят проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин, в свою очередь, потребовал от регионального управления возбуждения уголовного дела. Кроме того, ему должны предоставить доклад с результатами расследования инцидента.

Центральный аппарат ведомства контролируется исполнение поручения Александра Бастрыкина.