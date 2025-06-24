В Челябинске отец и сын пострадали в драке с участием мигрантов

В пресс-службе ведомства сообщили, что в соцсетях появилась информация о драке произошедшей в Челябинске между мигрантами и двумя местными жителями. Известно также о двух пострадавших — отец и сын получили травмы.
В настоящее время сотрудники СУ СК России по Челябинской области проводят проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин, в свою очередь, потребовал от регионального управления возбуждения уголовного дела. Кроме того, ему должны предоставить доклад с результатами расследования инцидента.
Центральный аппарат ведомства контролируется исполнение поручения Александра Бастрыкина.