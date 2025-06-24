Подростка задержали за кражу мопеда в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли кражу мопеда, совершенную в Индустриальном районе. Как сообщает УМВД по городу, потерпевший оставил транспортное средство во дворе дома без сигнализации, а на следующий день обнаружил пропажу. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники ОП № 2 быстро установили личность подозреваемого — 16-летнего местного жителя. Подросток, ранее не привлекавшийся к ответственности, похитил мопед и продал его знакомому за пять тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.
В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».
Полиция напоминает владельцам двухколесного транспорта о необходимости использовать дополнительные средства защиты: специализированные замки, цепи и сигнализацию с датчиками движения. Также не рекомендуется оставлять транспорт в общедоступных местах без присмотра.