Подростка задержали за кражу мопеда в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли кражу мопеда, совершенную в Индустриальном районе. Как сообщает УМВД по городу, потерпевший оставил транспортное средство во дворе дома без сигнализации, а на следующий день обнаружил пропажу. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.