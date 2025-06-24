В понедельник, 23 июня, в Севастополе горело поле, пожарные спасли 20 лошадей. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.
Инцидент произошел в районе Федюхиных высот. На открытой территории загорелось два гектара травы.
«С горящего поля сотрудники МЧС России вывели 20 лошадей в безопасное место», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в результате пожара не пострадали ни животные, ни люди. Пожар удалось потушить. На месте происшествия работали 15 человек и шесть единиц техники.