Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе горело поле: пожарные спасли 20 лошадей

Сотрудники МЧС спасли 20 лошадей на пожаре в Севастополе.

Источник: ГУ МЧС по Севастополю

В понедельник, 23 июня, в Севастополе горело поле, пожарные спасли 20 лошадей. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Инцидент произошел в районе Федюхиных высот. На открытой территории загорелось два гектара травы.

«С горящего поля сотрудники МЧС России вывели 20 лошадей в безопасное место», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате пожара не пострадали ни животные, ни люди. Пожар удалось потушить. На месте происшествия работали 15 человек и шесть единиц техники.