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В Краснодаре дерево рухнуло на 16-летнюю девочку в сквере Жукова

В понедельник, 23 июня, в Краснодаре рухнуло дерево на 16-летнюю девочку.

В связи с этим прокуратура Кубани взяла под контроль проверку следователей.

Происшествие случилось около 13:00 в сквере имени маршала Г. К. Жукова на пересечении улиц Красной и Ленина. Как рассказали в соцсетях краевой прокуратуры, на ребенка упало дерево из-за непогоды. По предварительному заключению врачей, несовершеннолетняя получила ушиб мягких тканей головы. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, ей оказали необходимую помощь.

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара СУ СКР по региону проводит процессуальную проверку по данному факту. Прокуратура, в свою очередь, даст правовую оценку исполнению органами требований законодательства.