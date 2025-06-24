В Краснодаре дерево рухнуло на 16-летнюю девочку в сквере Жукова

Происшествие случилось около 13:00 в сквере имени маршала Г. К. Жукова на пересечении улиц Красной и Ленина. Как рассказали в соцсетях краевой прокуратуры, на ребенка упало дерево из-за непогоды. По предварительному заключению врачей, несовершеннолетняя получила ушиб мягких тканей головы. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, ей оказали необходимую помощь.