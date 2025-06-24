В Норильске полицейские поймали семейную пару наркозакладчиков

Норильские полицейские задержали семейную пару по подозрению в покушении на сбыт почти трех килограммов синтетических наркотиков. Как пишет «Запад24» со ссылкой на МВД Красноярского края, 35-летнего мужчину и 32-летнюю женщину поймали в подъезде одного из домов на улице Дудинской.
В ходе личного досмотра оперативники изъяли у них восемь пакетиков с запрещенными веществами общей массой 5,14 грамма. Дома у подозреваемых сотрудники нашли еще 2,8 килограмма наркотиков.
На супругов-наркозакладчиков завели уголовное дело. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.