В Норильске полицейские поймали семейную пару наркозакладчиков

Норильские полицейские задержали семейную пару по подозрению в покушении на сбыт почти трех килограммов синтетических наркотиков. Как пишет «Запад24» со ссылкой на МВД Красноярского края, 35-летнего мужчину и 32-летнюю женщину поймали в подъезде одного из домов на улице Дудинской.