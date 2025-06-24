В Черемховском районе 17-летний подросток утонул в Ангаре

В Черемховском районе возле поселка Молочное в реке Ангара нашли тело 17-летнего подростка. Его тело нашли в 15 метрах от берега. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре по Иркутской области.
— Ведомство организовало проверку по данному происшествию. В ходе мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних, обеспечения безопасности пребывания на водных объектах, — рассказали в надзорном органе.
Следственный отдел по региону проведет доследственную проверку по признакам уголовного преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске и районе пять детей пострадали в авариях за неделю.