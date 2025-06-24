Вертолёт МЧС вывез с горы Тордоки-Яни в Хабаровск травмированную туристку

Группа спасателей ПСО (с. Ракитное) МЧС России почти добралась до туристки и руководителя группы, но из-за сильного дождя остановилась на ночь. Утром 24 июня они наложили на ногу пострадавшей шину и начали спуск к площадке, где приземлился вертолёт, дорога заняла около трёх часов. Пострадавшую на носилках доставили к воздушному судну спасателей.