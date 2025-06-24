Вертолёт МЧС вывез с горы Тордоки-Яни в Хабаровск травмированную туристку

Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал из Нанайского района Хабаровского края 45-летнюю женщину, травмировавшую ногу на горе Тордоки-Яни. На борту воздушного судна находились спасатели и врач, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Группа спасателей ПСО (с. Ракитное) МЧС России почти добралась до туристки и руководителя группы, но из-за сильного дождя остановилась на ночь. Утром 24 июня они наложили на ногу пострадавшей шину и начали спуск к площадке, где приземлился вертолёт, дорога заняла около трёх часов. Пострадавшую на носилках доставили к воздушному судну спасателей.
На аэродроме в Хабаровске женщину встретила бригада скорой помощи, которая отвезла её в больницу. Группа туристов совершала восхождение на Тордоки-Яни, но во время спуска туристка поскользнулась и получила травму. Остальные спустились в базовый лагерь, а она с руководителем остались ждать помощи.
В спасательной операции участвовали 22 человека и 4 единицы техники.