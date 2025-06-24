В Петербурге мужчина попытался ограбить банк с помощью игрушечного пистолета

О задержании мужчины, который размахивал игрушечным пистолетом в отделении банка в Красногвардейском районе, сообщает Росгвардия.
В полицию поступило сообщение о том, что один из посетителей отделения банка на Муринской дороге попытался совершить вооруженное нападение. По информации правоохранителей, мужчина подошел к кассовому окну и неожиданно достал пистолет. Он нажал на спуск несколько раз, но вместо выстрелов были только щелчки. После этого злоумышленник выбежал на улицу и скрылся, а его приметы были переданы всем патрульным экипажам.
Спустя несколько минут после случившегося сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого по горячим следам. Мужчину сковали наручниками, а у него за поясом обнаружили предмет, внешне напоминающий пистолет. Позже стало известно, что это была всего лишь пластиковая игрушка.
Задержанного доставили в 66 отдел полиции. У него оказался целый «букет» судимостей: кража, незаконное хранение наркотиков и даже ложное сообщение о терроризме.