В Петербурге мужчина попытался ограбить банк с помощью игрушечного пистолета

В полицию поступило сообщение о том, что один из посетителей отделения банка на Муринской дороге попытался совершить вооруженное нападение. По информации правоохранителей, мужчина подошел к кассовому окну и неожиданно достал пистолет. Он нажал на спуск несколько раз, но вместо выстрелов были только щелчки. После этого злоумышленник выбежал на улицу и скрылся, а его приметы были переданы всем патрульным экипажам.