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В Петербурге мужчина попытался ограбить банк с помощью игрушечного пистолета

В Красногвардейском районе Петербурга один из посетителей банка попытался запугать кассира, размахивая предметом, внешне напоминающим пистолет. После нескольких безуспешных попыток «выстрелить», мужчина скрылся, но был задержан сотрудниками Росгвардии через несколько минут.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О задержании мужчины, который размахивал игрушечным пистолетом в отделении банка в Красногвардейском районе, сообщает Росгвардия.

В полицию поступило сообщение о том, что один из посетителей отделения банка на Муринской дороге попытался совершить вооруженное нападение. По информации правоохранителей, мужчина подошел к кассовому окну и неожиданно достал пистолет. Он нажал на спуск несколько раз, но вместо выстрелов были только щелчки. После этого злоумышленник выбежал на улицу и скрылся, а его приметы были переданы всем патрульным экипажам.

Спустя несколько минут после случившегося сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого по горячим следам. Мужчину сковали наручниками, а у него за поясом обнаружили предмет, внешне напоминающий пистолет. Позже стало известно, что это была всего лишь пластиковая игрушка.

Задержанного доставили в 66 отдел полиции. У него оказался целый «букет» судимостей: кража, незаконное хранение наркотиков и даже ложное сообщение о терроризме.