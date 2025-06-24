СК Бурятии проверяют информацию о противоправных действиях с 14-летней девочкой

В Республике Бурятия следственный комитет разбирается в информации, которая появилась в социальных сетях. Как сообщили КП-Иркутск в следственном комитете России, 33-летний мужчина, который приехал в Бурятию, переписывался в социальных сетях с 14-летней девочкой.
— Подозреваемый совершал противоправные действия посредством интернета, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Результаты и ход проверки сотрудники доложат председателю СК России Александру Бастрыкину.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что отдых друзей на берегу закончился трагедией. Нелепая случайность унесла жизни 17-летней девушки и 18-летнего парня (подробнее).