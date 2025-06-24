В Самарской области осудили мужчину, угнавшего автомобиль в нетрезвом состоянии

Жигулёвский городской суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, который в ноябре прошлого года угнал чужой ВАЗ-2104, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему предстоит 1,5 года жить с ограничением свободы.
Автомобиль был замечен инспекторами ДПС ночью — он выехал на дорогу, заглох, а водитель попытался уехать, замкнув провода. У молодого человека отсутствовали права на вождение, а тест на алкоголь подтвердил его нетрезвое состояние.
Позже выяснилось, что владелец машины не давал разрешения на её использование. Подозреваемый признал, что угнал авто, чтобы «поднять настроение», так как своего транспорта у него не было.
Как сообщают в региональном главке, суд признал вину мужчины и приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Автомобиль вернули законному владельцу. Приговор вступил в законную силу.
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