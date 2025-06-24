«Пуля в висок»: в Самаре разбираются в конфликте у бара

По неофициальным данным, участвовали в перепалке с потерпевшим пять-шесть человек. Как говорят, начался конфликт в баре. Потом, казалось, что все спокойно разошлись за столики. Но через некоторое время конфликт продолжился на улице. Также неофициально сообщают, что потерпевший и тот, кто, предположительно, стрелял, были ранее судимы: первый — за умышленное причинение вреда здоровью, второй — за незаконное хранение оружия или боеприпасов.