За незаконный оборот золота и серебра из Башкирии мужчина из Челябинской области предстал перед судом

ФСБ Башкирии пресекла деятельность 35-летнего жителя поселка Ленинск Челябинской области, который занимался незаконным оборотом драгоценных металлов. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе совместной операции с челябинскими коллегами у мужчины изъяли более 1867,95 грамма самородного золота и серебра, добытых на территории Учалинского района и соседних районов Челябинской области.
По данным силовиков, обвиняемый приобретал драгметаллы у неизвестного гражданина, занимавшегося нелегальной добычей. При обысках в его доме и автомобиле были обнаружены самородки неправильной формы и сыпучие материалы с содержанием драгоценных металлов. Общая стоимость изъятого превышает 14 миллионов рублей.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере». Миасский городской суд Челябинской области признал его виновным и назначил ему полтора года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Все изъятые ценности переданы в Гохран России. Приговор пока не вступил в законную силу.
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