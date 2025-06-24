За незаконный оборот золота и серебра из Башкирии мужчина из Челябинской области предстал перед судом

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере». Миасский городской суд Челябинской области признал его виновным и назначил ему полтора года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Все изъятые ценности переданы в Гохран России. Приговор пока не вступил в законную силу.