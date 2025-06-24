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В Калининградском заливе ночью перевернулись гидроциклы с четырьмя людьми — пострадал мальчик, один человек погиб

На месте работали спасатели и правоохранительные органы.

В Калининградском заливе ночью перевернулись два гидроцикла, погиб человек. Об этом «Клопс» сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Около 1:00 во вторник, 24 июня, диспетчеру экстренной службы поступило сообщение, что в Калининградском заливе в районе Прибрежного нуждаются в помощи четыре человека. Они вышли на воду на двух гидроциклах накануне вечером, в 18:00 понедельника, 23 июня.

На место происшествия выехали спасатели МЧС и сотрудники ГИМС. Береговую линию осматривали спасатели ГО и ЧС Калининграда. Около 3:00 поступила информация, что три человека, в том числе 13-летний подросток, найдены, их осматривают медики. Первую помощь мальчику и одному из мужчин оказал внештатный сотрудник ГИМС. В 4:27 на берегу залива неподалёку от карьера «Мечта» обнаружен погибшим четвёртый пропавший.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Причины случившегося устанавливаются. Редакция обратилась за комментариями в региональный СКР.