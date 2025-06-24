В Калининградском заливе ночью перевернулись гидроциклы с четырьмя людьми — пострадал мальчик, один человек погиб

На место происшествия выехали спасатели МЧС и сотрудники ГИМС. Береговую линию осматривали спасатели ГО и ЧС Калининграда. Около 3:00 поступила информация, что три человека, в том числе 13-летний подросток, найдены, их осматривают медики. Первую помощь мальчику и одному из мужчин оказал внештатный сотрудник ГИМС. В 4:27 на берегу залива неподалёку от карьера «Мечта» обнаружен погибшим четвёртый пропавший.