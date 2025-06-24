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В Челябинске 15-летнего велосипедиста сбили на пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 23 июня недалеко от отеля Radisson Blu. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

Источник: Вечерний Челябинск

Момент аварии зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Все произошло на около дома № 15 по улице Энгельса. Велосипедист проезжал по пешеходному переходу на перекрестке рядом улицы Труда и Энгельса.

По предварительным данным правоохранительных органов, велосипедист решил переехать проезжую часть на красный свет. У водителей к тому времени загорелся зеленый, и они начали движение. Проскочить между машинами не удалось. Двухколесное средство вместе с юношей угодило под «Ладу Гранта».

Пострадавшим велосипедистом оказался мальчик 15 лет. Он получил телесные повреждения. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.