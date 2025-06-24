В Челябинске 15-летнего велосипедиста сбили на пешеходном переходе

Момент аварии зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Все произошло на около дома № 15 по улице Энгельса. Велосипедист проезжал по пешеходному переходу на перекрестке рядом улицы Труда и Энгельса.
По предварительным данным правоохранительных органов, велосипедист решил переехать проезжую часть на красный свет. У водителей к тому времени загорелся зеленый, и они начали движение. Проскочить между машинами не удалось. Двухколесное средство вместе с юношей угодило под «Ладу Гранта».
Пострадавшим велосипедистом оказался мальчик 15 лет. Он получил телесные повреждения. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.