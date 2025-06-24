В Челябинске 15-летнего велосипедиста сбили на пешеходном переходе

По предварительным данным правоохранительных органов, велосипедист решил переехать проезжую часть на красный свет. У водителей к тому времени загорелся зеленый, и они начали движение. Проскочить между машинами не удалось. Двухколесное средство вместе с юношей угодило под «Ладу Гранта».