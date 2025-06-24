Рабочий обокрал работодателя на 120 тысяч долларов и проиграл деньги на ставках

Еще больший размах его действия приняли после Нового года. В подвале дома он обнаружил коробку с крупной суммой в рублях и долларах. С того времени он начал спускаться в подвал всякий раз, когда хозяева уезжали, и забирать деньги. Последней каплей стало пропавшее содержимое женской сумки, в которой находилась крупная сумма в валюте. Убедившись, что деньги исчезают неслучайно, Сергей обратился в полицию и Саиджона задержали.