Рабочий обокрал работодателя на 120 тысяч долларов и проиграл деньги на ставках

В Подмосковье задержан гражданин Таджикистана Саиджон М., которого подозревают в крупной краже денег у своего работодателя. Как сообщает Baza, мужчина похитил около 3 миллионов рублей и 120 тысяч долларов США, большую часть которых он проиграл, делая ставки.
46-летнийжитель Московской области Сергей К. познакомился с 33-летним Саиджоном в 2024 году. Он предложил мужчине работу на своем дачном участке и даже разрешил жить в доме.
Первые несколько месяцев все проходило спокойно, но летом 2024 года Саиджон заметил, как из кармана куртки Сергея торчали купюры, и решил их забрать. Поскольку пропажу никто не заметил, мужчина стал регулярно воровать, забирая от 5 до 150 тысяч рублей из сумок.
Еще больший размах его действия приняли после Нового года. В подвале дома он обнаружил коробку с крупной суммой в рублях и долларах. С того времени он начал спускаться в подвал всякий раз, когда хозяева уезжали, и забирать деньги. Последней каплей стало пропавшее содержимое женской сумки, в которой находилась крупная сумма в валюте. Убедившись, что деньги исчезают неслучайно, Сергей обратился в полицию и Саиджона задержали.
Во время допроса мужчина признался в краже и сообщил, что большую часть средств проиграл в букмекерских конторах.