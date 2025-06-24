СК возбудил дело после ДТП с перевернувшимся автобусом в центре Воронежа

Авария случилась вечером, 22 июня, на проспекте Революции. Спровоцировал ее 36-летний мужчина. В отношении него СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом рассказали в ведомстве 24 июня.
Напомним, пьяный водитель иномарки «Мерседес» совершал разворот и не уступил дорогу маршрутке «Газель», ехавшей навстречу. В итоге автомобили столкнулись лоб в лоб. От удара автобус перевернулся. В результате пострадали пять пассажиров маршрутки — 36-летняя жительница Волгограда, 26-летняя и 33-летний жители Белгородской области, 15-летний и 17-летняя жители Воронежа. Всех их отправили в больницу.
— Следователем СК выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, — подытожили в ведомстве.