СК возбудил дело после ДТП с перевернувшимся автобусом в центре Воронежа

Напомним, пьяный водитель иномарки «Мерседес» совершал разворот и не уступил дорогу маршрутке «Газель», ехавшей навстречу. В итоге автомобили столкнулись лоб в лоб. От удара автобус перевернулся. В результате пострадали пять пассажиров маршрутки — 36-летняя жительница Волгограда, 26-летняя и 33-летний жители Белгородской области, 15-летний и 17-летняя жители Воронежа. Всех их отправили в больницу.