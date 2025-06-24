СК проверяет обстоятельства ДТП с автобусами в Челябинске

В Челябинске следователь СКР по региону организовал проверку по факту столкновения автобусов № 51 и № 5 на пересечении улиц Кузнецова и Трактовой. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Ранее сообщалось о том, что авария произошла утром 24 июня. В результате ДТП одну из пассажирок автобуса № 5 госпитализировали. По предварительным данным, причиной столкновения стала неисправность тормозной системы одного из автобусов.
СУ СКР по Челябинской области организовало проверку по признакам преступления по ч.1 статьи 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».
Следователь истребовал документацию об организации перевозки пассажиров и обеспечениях их безопасности во в пути, в том числе технического состояния автобуса перед выходом на линию. Обстоятельства случившегося выясняются.