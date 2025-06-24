Фельдшер из Калининграда перевела мошенникам 2 миллиона рублей

Как сообщили в ОМВД по Ленинградскому району, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он убедил её, что на счёте происходят подозрительные операции.
Под предлогом защиты средств злоумышленник уговорил потерпевшую продиктовать код из SMS. Позже женщина обнаружила, что со счёта исчезли около 2 миллионов рублей. Несмотря на то, что ранее она слышала о подобных схемах обмана, стресс и страх заставили её поддаться манипуляции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Полиция устанавливает личность злоумышленника.