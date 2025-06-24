Фельдшер из Калининграда перевела мошенникам 2 миллиона рублей

Под предлогом защиты средств злоумышленник уговорил потерпевшую продиктовать код из SMS. Позже женщина обнаружила, что со счёта исчезли около 2 миллионов рублей. Несмотря на то, что ранее она слышала о подобных схемах обмана, стресс и страх заставили её поддаться манипуляции.