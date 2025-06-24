Учащегося колледжа в Барановичах задержали за распространение психотропов

По данным следствия, 18-летний учащийся одного из колледжей райцентра нашел в интернете предложение о подработке закладчиком наркотиков. Около месяца молодой человек выполнял указания кураторов наркошопа. Известно, что фигурант получал координаты тайников, фасовал психотропные вещества на мелкие дозы и оставлял их в закладках.