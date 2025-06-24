Учащегося колледжа в Барановичах задержали за распространение психотропов

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ.
По данным следствия, 18-летний учащийся одного из колледжей райцентра нашел в интернете предложение о подработке закладчиком наркотиков. Около месяца молодой человек выполнял указания кураторов наркошопа. Известно, что фигурант получал координаты тайников, фасовал психотропные вещества на мелкие дозы и оставлял их в закладках.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого. Житель Барановичей показал места закладок, где впоследствии также изъяли особо опасное психотропное вещество альфа-PVP.
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот особо опасных психотропных веществ с целью сбыта) УК. К фигуранту с санкции прокурора и в присутствии учащихся и преподавателей колледжа применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.