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77-летнюю женщину насмерть сбили в Алматы

Сегодня, 24 июня, в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом: водитель, сдавая назад, сбил женщину 77 лет, которая от полученных травм скончалась, передает NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Алматы.

"Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом имело место сегодня в первой половине дня в Бостандыкском районе Алматы.

По предварительным данным, водитель автомашины марки Infiniti, осуществляя движение задним ходом, допустил наезд на женщину 1948 года рождения. В результате полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

По данному факту Управлением дознания ДП возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.