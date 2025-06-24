77-летнюю женщину насмерть сбили в Алматы

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Алматы.
"Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом имело место сегодня в первой половине дня в Бостандыкском районе Алматы.
По предварительным данным, водитель автомашины марки Infiniti, осуществляя движение задним ходом, допустил наезд на женщину 1948 года рождения. В результате полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.
По данному факту Управлением дознания ДП возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.