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В Самарской области выявили фиктивную регистрацию 33 мигрантов

В Самарской области участковый полиции пресёк факт фиктивной постановки на учёт 33 иностранных граждан в частном доме в Шигонском районе.

В Самарской области участковый полиции пресёк факт фиктивной постановки на учёт 33 иностранных граждан в частном доме в Шигонском районе. Нарушение выявлено в рамках первого этапа операции «Нелегал-2025».

По данным полиции, 44-летняя жительница Тольятти оформила миграционный учёт на иностранцев в своём доме, не предоставляя им жильё для фактического проживания. Помещение не приспособлено для проживания стольких людей. Женщина призналась, что получила за это деньги.

По информации областного ГУ МВД, в отношении неё возбуждено уголовное дело. Все мигранты сняты с учёта.

Ранее мы писали, что в Жигулёвске осудили мужчину, угнавшего автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.

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