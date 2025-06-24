В Самарской области выявили фиктивную регистрацию 33 мигрантов

В Самарской области участковый полиции пресёк факт фиктивной постановки на учёт 33 иностранных граждан в частном доме в Шигонском районе. Нарушение выявлено в рамках первого этапа операции «Нелегал-2025».
По данным полиции, 44-летняя жительница Тольятти оформила миграционный учёт на иностранцев в своём доме, не предоставляя им жильё для фактического проживания. Помещение не приспособлено для проживания стольких людей. Женщина призналась, что получила за это деньги.
По информации областного ГУ МВД, в отношении неё возбуждено уголовное дело. Все мигранты сняты с учёта.
Ранее мы писали, что в Жигулёвске осудили мужчину, угнавшего автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.
Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!