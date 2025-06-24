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Заведено уголовное дело: 8-летняя уфимская девочка сломала позвоночник, катаясь на неисправных качелях

В Уфе 8-летняя девочка сломала позвоночник на детской площадке.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе восьмилетняя девочка сломала позвоночник на детской площадке. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что все случилось в минувшем апреле, когда женщина со своей дочерью была на детской площадке во дворе дома по на улице Бакалинской. Из-за неисправностей элементов фиксации девочка упала с качелей-балансиров и получила компрессионный перелом нескольких позвонков. Известно, что на этой же площадке в октябре прошлого года травмировался двухлетний сын заявительницы — он сломал ключицу.

Ответственность за обслуживание объекта, по данным прокуратуры, лежит на управляющей компании. Ведомство направило материалы проверки в орган предварительного расследования. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Кроме того, прокуратура внесла в адрес руководителя управляющей организации представление, а начальника участка привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение дополнительных требований к детским, спортивным площадкам».

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