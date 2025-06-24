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В аэропорту Шереметьево мужчина бросил ребенка об пол. Мальчик в коме

В аэропорту Шереметьево двухлетний мальчик получил тяжелые травмы головы после того, как его бросил об пол 31-летний мужчина. Ребенок находится в коме, а задержанного нападавшего подозревают в наркотическом опьянении.

Источник: РИА "Новости"

В аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Беларуси напал на двухлетнего ребёнка и сильно ударил его об пол. Мальчик получил серьезную черепно-мозговую травму и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествие случилось вечером в терминале S. Владимир В., прибывший рейсом из Кипра, находился в зоне выдачи багажа. Неожиданно он подошел к ребенку, схватил его и бросил на пол. Мальчик ударился головой и потерял сознание.

Сотрудники аэропорта оказали малышу первую помощь, затем к месту происшествия прибыла скорая. Ребенка доставили в детский клинический центр Леонида Рошаля, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Состояние мальчика остаётся тяжелым — он находится в коме.

Задержанный, Владимир В., был отправлен на медицинское освидетельствование. По предварительным данным, мужчина находился под воздействием наркотических веществ.