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СК установит причину смерти главы центра «Ростов без наркотиков»

СК назначил экспертизу для установления причины смерти Горяинова.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Следователи назначили экспертизу, которая установит причину смерти руководителя одной из общественных организаций Ростова-на-Дону, видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружили, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.

Как уточнил РИА Новости источник, речь идет о главе центра «Ростов без наркотиков» Станиславе Горяинове. Накануне СМИ сообщили, что его забили до смерти неизвестные.

По данным областного СУСК, следователи организовали проверку в связи с сообщениями в СМИ о гибели мужчины, который являлся руководителем одной из общественных организаций.

«По имеющимся в настоящее время данным, мужчина скончался по месту жительства. Видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — сказал представитель ведомства.