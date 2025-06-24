СК установит причину смерти главы центра «Ростов без наркотиков»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Следователи назначили экспертизу, которая установит причину смерти руководителя одной из общественных организаций Ростова-на-Дону, видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружили, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Как уточнил РИА Новости источник, речь идет о главе центра «Ростов без наркотиков» Станиславе Горяинове. Накануне СМИ сообщили, что его забили до смерти неизвестные.
По данным областного СУСК, следователи организовали проверку в связи с сообщениями в СМИ о гибели мужчины, который являлся руководителем одной из общественных организаций.
«По имеющимся в настоящее время данным, мужчина скончался по месту жительства. Видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — сказал представитель ведомства.