Предполагаемого московского «вора в законе» этапировали в Нижний Новгород

В нижегородское СИЗО-2 был заключен 53-летний Алексей Иванов, которого в мае сотрудники уголовного розыска задержали в Новой Москве и затем этапировали по месту расследования. Параллельно в Нижнем Новгороде и столице были задержаны еще 18 человек, подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности в составе ОПГ.