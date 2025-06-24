В Братске на пожаре спасли троих детей

В Братске из огня спасли троих детей. В многоэтажном доме на улице Пихтовой, из окна квартиры на первом этаже прохожие увидели дым. По приезде спасателей они эвакуировали из жилья девочек восьми и двух лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по региону.
— По словам свидетелей, 7-летнего мальчика из задымленной квартиры прохожий мужчина вытащил через окно. Троих детей в удовлетворительном состоянии передали медикам, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Возгорание на 3 квадратных метрах ликвидировали 18 сотрудников и 7 единиц техники ведомства. Специалисты спасательной службы установили, что причиной пожара стала детская шалость. Мальчик поджог бумагу с помощью зажигалки. Затем огонь распространился по тетрадям на столе. Пламя затронуло площади в три квадратных метра. Для тушения огня привлекли 18 сотрудников МЧС.
Известно, что несовершеннолетние находились дома одни, без родителей. Прокуратура Иркутской области проконтролирует исполнение проверки по данному инциденту.