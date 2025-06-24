В Братске на пожаре спасли троих детей

В Братске из огня спасли троих детей. В многоэтажном доме на улице Пихтовой, из окна квартиры на первом этаже прохожие увидели дым. По приезде спасателей они эвакуировали из жилья девочек восьми и двух лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по региону.