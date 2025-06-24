Baza: в Самаре десятки обманутых клиентов автосалона требуют вернуть им деньги

Проведя в автосалоне около 10 часов, семейная пара вместе с детьми отправились домой. А позже поняли, что попались на обман. Семья получила сломанную машину. Юлия попыталась разобраться в ситуации и узнала, что таких как она еще как минимум 19 человек. У многих похожая история: сначала объявление с выгодными условиями, потом договор, залог, а в конце выяснялось, что купить машину в этом автосалоне можно только кредит сроком на 7 лет и с обязательным пунктом в договоре в виде дополнительных услуг («допы» — ред.). Когда люди понимали на что подписались, было уже поздно: приходилось брать кредит на невыгодных условиях и под давлением — иначе огромный штраф. Те, кто вносил залог, зачастую получал автомобиль несоответствующего качества.