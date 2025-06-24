Baza: в Самаре десятки обманутых клиентов автосалона требуют вернуть им деньги

Продавцы авто склоняли самарцев к покупке машин на невыгодных условиях и по завышенным ценам. Этим заинтересовались самарские следователи, которые проводят проверку.
Скандал с мошенничеством вокруг самарского автосалона вышел на федеральный уровень. На ситуацию с десятками обманутых самарцев обратила внимание редакция телеграм-канала Baza. А потом — и Следственный комитет.
В Самаре клиенты одного из автосалонов считают, что их обманули и требуют вернуть им деньги назад. Кто-то из них приобрел неисправное авто, а кто-то и вовсе остался без обещанной машины. Сначала об этой ситуации 20 июня сообщил самарский журналист Виталий Папилкин. Он разместил видеообращение жительницы Самары Юлии. А после подключилась и редакция телеграм-канала Baza с аудиторией более чем 1,6 млн подписчиков.
Как стало известно, все началось в 2023 году. Когда муж Юлии вернулся в Самару в отпуск из зоны специальной военной операции. Супруги решили приобрести новую машину. И обратились в автосалон Jac Motors. Самарцев заинтересовали выгодные условия, которые им пообещали в объявлении. Приехав в автосалон, супруги начали оформлять бумаги, и тут начались сложности: стоимость авто сразу стала выше, чем та, что была в объявлении.
«Сотрудники убедили пару подписать договор, без которого машина продавалась по бОльшей цене. А потом, уже при заключении сделки, уговорили оплатить дополнительную услугу на обслуживание машины за 350 тысяч рублей. Сумму включили в тело кредита. Юля хотела отказаться от “допов”, но продавец пригрозил штрафом в размере 50% от стоимости машины — оказалось, что эти условия были прописаны в первом договоре», — пишет Baza.
Проведя в автосалоне около 10 часов, семейная пара вместе с детьми отправились домой. А позже поняли, что попались на обман. Семья получила сломанную машину. Юлия попыталась разобраться в ситуации и узнала, что таких как она еще как минимум 19 человек. У многих похожая история: сначала объявление с выгодными условиями, потом договор, залог, а в конце выяснялось, что купить машину в этом автосалоне можно только кредит сроком на 7 лет и с обязательным пунктом в договоре в виде дополнительных услуг («допы» — ред.). Когда люди понимали на что подписались, было уже поздно: приходилось брать кредит на невыгодных условиях и под давлением — иначе огромный штраф. Те, кто вносил залог, зачастую получал автомобиль несоответствующего качества.
«В распоряжении “Базы” есть документы о такой сделке — экспертиза признала авто непригодным для эксплуатации из-за сильных технических проблем», — уточняется в посте телеграм-канала.
Были и те, кто вообще не получил причитающийся автомобиль. Плюс ко всему, как отмечает Baza, автосалон, несмотря на то что никуда не переезжал и оставался по адресу: Московском шоссе, 270, несколько раз менял название и юридические лицо.
«В разное время компания называлась ООО “Титан”, ООО “Фиеста”, ООО “КарПрофАссистант”, “Волга авто”, “Поволжье автотрейд”, сейчас салон по документам называется ДЦ “Волжский” или ООО “Эксклюзив”», — сообщили в телеграм-канале.
Обманутые клиенты объединились. Десятки самарцев стали дежурить возле лже-автосалона, который закрыли «по техническим причинам». Также сообщается, что оттуда вывезли автомобили и технику. Жертвы мошенников обратились в суд, а кто-то даже выиграл, но деньги обманутым самарцам возвращать никто не торопиться.
"Вот мы сейчас здесь находимся. Каждый день, получается, 19 человек у нас по ультиматуму, который мы предъявили данному автосалону. А на самом деле обманутых гораздо больше. Мы с 2023 года, получается, судимся. Все у нас решения на руках, а фирмы нулевые.
И то, что мы выиграли по суду, к сожалению, нам не возвращают, так же, как и другим. Вот. Они свою деятельность закрыли, этот салон. Тут ничего не написано, а вон там написано, что по техническим причинам закрыто. И получается, люди приходят, они все равно звонят, приходите, но они не могут попасть, и мы их отговариваем", — говорится в видеообращении Юлии, размещенном в телеграм-канале журналист Виталий Папилкин.
22 июня в региональном управлении СКР сообщили о том, что проводят проверку.
«По поручению Председателя Следственного комитета руководителем СУ по Самарской области Олейником П. М. будет представлен доклад о ходе проверки», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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