В Новосибирске водитель электрического велосипеда сбил пенсионерку

24 июня в 10:50 на улице Писарева, 73, в Центральном районе Новосибирска электровелосипедист наехал на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.
— По предварительным данным, водитель, управляющий велосипедом с электрическим двигателем мощностью 240 ватт, двигался по тротуару и столкнулся с попутно движущейся женщиной, — добавили в пресс-службе.
В результате ДТП пострадала 64-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.