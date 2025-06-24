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В Новосибирске водитель электрического велосипеда сбил пенсионерку

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

24 июня в 10:50 на улице Писарева, 73, в Центральном районе Новосибирска электровелосипедист наехал на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.

— По предварительным данным, водитель, управляющий велосипедом с электрическим двигателем мощностью 240 ватт, двигался по тротуару и столкнулся с попутно движущейся женщиной, — добавили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадала 64-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.