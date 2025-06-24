Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить

«Выступая с последним словом, Иванов в своей речи отметил, что если и есть повод для его привлечения к уголовной ответственности, то точно не в рамках рассмотрения этого уголовного дела о растрате и выводе денег из банка. Подсудимый также обратил внимание суда на то, что за приобретение двух ставших впоследствии предметом уголовного преследования паромов он получил госнаграду, а спустя время следователи квалифицировали его действия, как преступные. Кроме того, Тимур Иванов подчеркнул, что история с банком “Интеркоммерц”, из которого были похищены деньги, вообще не имеет к нему никого отношения», — рассказал собеседник агентства.