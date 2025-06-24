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Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов после прений сторон в Мосгорсуде заявил в последнем слове, что готов быть осужденным, но не за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

Источник: РИА "Новости"

«Выступая с последним словом, Иванов в своей речи отметил, что если и есть повод для его привлечения к уголовной ответственности, то точно не в рамках рассмотрения этого уголовного дела о растрате и выводе денег из банка. Подсудимый также обратил внимание суда на то, что за приобретение двух ставших впоследствии предметом уголовного преследования паромов он получил госнаграду, а спустя время следователи квалифицировали его действия, как преступные. Кроме того, Тимур Иванов подчеркнул, что история с банком “Интеркоммерц”, из которого были похищены деньги, вообще не имеет к нему никого отношения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, экс-замминистра обороны Иванов, как и его бывший подчиненный Антон Филатов, который также находится с ним на скамье подсудимых, попросил суд вынести справедливое решение. Московский городской суд после выступления фигурантов удалился в совещательную комнату, предварительно назначив дату оглашения итогового решения по первому уголовному делу Иванова на 1 июля.