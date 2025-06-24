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Житель Молдовы облил бензином и поджёг жену: Женщина с сильнейшими ожогами доставлена в больницу

Состояние пациентки тяжёлое, врачи борются за её жизнь.

Источник: Комсомольская правда

Жуткий случай в Каушанах: мужчина облил бензином и поджёг супругу.

Шокирующий случай произошёл в субботу в селе Кошкалия.

Жертвой оказалась 24-летняя женщина. Пострадавшая находилась в доме со своим 31-летним мужем, когда между ними вспыхнула ссора.

В порыве гнева мужчина облил супругу горючим раствором и поджёг, пишет pulsmedia.md. Женщину доставили в больницу с ожогами первой и второй степеней верхней части тела.

Состояние пациентки тяжёлое, врачи борются за её жизнь. Мужчина задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело.

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