Житель Молдовы облил бензином и поджёг жену: Женщина с сильнейшими ожогами доставлена в больницу

Жуткий случай в Каушанах: мужчина облил бензином и поджёг супругу.
Шокирующий случай произошёл в субботу в селе Кошкалия.
Жертвой оказалась 24-летняя женщина. Пострадавшая находилась в доме со своим 31-летним мужем, когда между ними вспыхнула ссора.
В порыве гнева мужчина облил супругу горючим раствором и поджёг, пишет pulsmedia.md. Женщину доставили в больницу с ожогами первой и второй степеней верхней части тела.
Состояние пациентки тяжёлое, врачи борются за её жизнь. Мужчина задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Для агрессивных психических больных остальные граждане просто «мясо»: Почему «неадекваты» разгуливают по улицам Кишинева и нападают на мирных горожан.
Психические больные ищут себе жертв, выбирают слабых — пенсионеров, инвалидов, детей (далее…).
В Молдову не пускают даже детей из ЕС: Погранполиция увидела угрозу «национальной безопасности» в 10-летних спортсменах.
Спортсмены направлялись на Европейский чемпионат по кикбоксингу, который проходит в Кишиневе [видео] (далее…).
«Настройки нужно срочно изменить»: В Молдове появился новый вид телефонного мошенничества — неизвестные пытаются получить доступ к данным в смартфонах пользователей.
Их цель — кража личных данных, установка вредоносных программ и компрометация безопасности телефона (далее…).